Nos pênaltis, Ucrânia elimina a Suíça em jogo sem emoções Na partida marcada pela ineficiência ofensiva, a Ucrânia, estreante em Mundiais, surpreendeu ao garantir a classificação às quartas-de-final da Copa da Alemanha ao bater a Suíça por 3 a 0, nos pênaltis, nesta segunda-feira, no Estádio Rhein Energie, em Colônia - o jogo terminou sem gols no tempo regulamentar e extra. A estrela do jogo foi o goleiro ucraniano Oleksandr Shovkovskyi, que defendeu duas penalidades. A Ucrânia pega na próxima fase a Itália, que eliminou a Austrália. O confronto com os italianos acontece na próxima sexta-feira, às 16 horas (de Brasília), em Hamburgo. O vencedor desta partida enfrenta nas semifinais o ganhador de Alemanha e Argentina, que será disputado no mesmo dia, mas em Berlim. O time do leste europeu nunca superou os italianos em partidas oficiais. Nos três confrontos já realizados entre as duas seleções, os ucranianos perderam duas e empataram apenas uma, justamente no amistoso preparatório para o Mundial, que aconteceu no dia 02 de junho, em Lausanne, e terminou em 0 a 0. Curiosamente, a Suíça deixa o torneio sem sofrer nenhum gol durante o tempo regulamentar. O goleiro Pascal Zuberbuehler, que defende o Basel do seu país, ficou mais de 390 minutos sem ser batido. Antes do camisa 1 suíço, o último a não sofrer tentos na fase classificatória havia sido o argentino Carlos Roa, em 1998. Mas o recorde de invencibilidade pertence ao italiano Walter Zenga, que estabeleceu a marca na Copa de 1990, quando ficou 517 minutos evitando as tentativas dos rivais. Ele só foi superado nas semifinais, na partida contra a Argentina. O jogo O primeiro lance de perigo da partida surgiu aos 13 minutos do primeiro tempo. Após um erro do meia ucraniano Tymoshchyuk, o volante suíço Wicky Raphael arriscou de longe e o goleiro Shovkovskyi espalmou para fora. Oito minutos depois a equipe do leste europeu respondeu. Em cobrança de falta pela esquerda, Shevchenko deu um peixinho e mandou a bola na trave. Um pouco melhor em campo, a Suíça voltou a assustar os torcedores rivais aos 23. Numa cobrança de falta na ponta da área, o atacante Alexander Frei mandou colocado e também acertou o travessão ucraniano. Após o intervalo, a Ucrânia voltou mais ofensiva e teve grande chance de marcar o primeiro gol da partida com menos de um minuto. Depois de uma boa jogada de Voronin pela direita, o atacante levantou na área e Gusev desviou de cabeça, colocando rente à trave de Zuberbuehler. O time dirigido por Oleg Blokhin voltou a levar perigo aos 22, quando a estrela Shevchenko dominou um lançamento, passou pela marcação de Magnin e bateu muito perto da meta suíça. Momentos depois, foi a vez de Gusin desperdiçar ao cabecear muito perto do gol. Com o empate no tempo regulamentar, o jogo foi para a prorrogação. E, logo aos 9 minutos, a Suíça quase garantiu a vaga num chute de Vogel que o goleiro Shovkovsky salvou. Essa foi a única chance real de gol no tempo extra. Nos 120 minutos disputados nesta segunda-feira, a Suíça só conseguiu acertar seis chutes à meta dos ucranianos. O ataque do selecionado do leste europeu foi menos eficiente, com apenas duas tentativas certas. No final do jogo, a torcida vaiou muito a falta de ofensividade das seleções. Nas cobranças dos pênaltis, Milevskiy, Rebrov e Gusev fizeram para a Ucrânia, enquanto Shevchenko desperdiçou. Mas a vaga foi mesmo garantida pelo guarda-metas Oleksandr Shovkovskyi, que defendeu os chutes de Streller e Cabanas. Ficha técnica: Suíça 0 (0) x (3) 0 Ucrânia Suíça: Zuberbuehler; Magnin, Djourou (Grichting), Mueller e Vogel; Cabanas, Wicky, Barnetta e Philipp Degen; Yakin (Streller) e Frei (Lustrinelli). Técnico: Koebi Kuhn. Ucrânia: Shovkovskyi; Nesmachnyi, Vashchuk, Shelayev e Gusev; Voronin (Milevskiy), Gusin, Tymoshchyuk e Kalinichenko (Rotan); Vorobey (Rebrov) e Shevchenko. Técnico: Oleg Blokhin. Pênaltis: Convertidos - Milevisky, Rebrov e Rebrov. Desperdiçados - Shevchenko, Streller, Barnetta e Cabanas. Árbitro: Benito Archundia (México). Cartão amarelo: Barnetta. Local: Estádio Rhein Energie, em Colônia.