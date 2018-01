Nos planos do Corinthians, Rueda deve ficar no Nacional, diz jornal colombiano

Em busca de um técnico para a próxima temporada, o Corinthians colocou Reinaldo Rueda na lista de possíveis novos treinadores, mas não deverá contar com o colombiano para comandar a equipe na temporada de 2017. Segundo a imprensa estrangeira, ele tem um acordo para continuar no Atlético Nacional, de Medellín.

O jornal "El Colombiano" divulgou nesta segunda-feira que o treinador entrou em acordo com a diretoria do Atlético Nacional e deverá permanecer na equipe. Em janeiro, Reinaldo Rueda passará por uma cirurgia no quadril que o obrigará a ficar de dois a três meses longe dos gramados, mas deixará o seu auxiliar Bernardo Redín no comando da equipe, algo aceito pelos dirigentes do clube de Medellín.

Ainda de acordo com o jornal colombiano, torcedores do time campeão da Copa Libertadores deste ano ainda asseguraram que ouviram do treinador a promessa de que permanecerá no clube para tentar defender o título da competição continental.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Caso se confirme a manutenção de Reinaldo Rueda no Atlético Nacional, ele será mais um nome que o Corinthians demonstra interesse, mas não avança nas negociações. Atualmente, o clube também conversa com Jair Ventura, do Botafogo, e espera definir quem será o novo técnico até esta quinta-feira, quando o presidente Roberto de Andrade viajará para os Estados Unidos para passar alguns dias de férias.