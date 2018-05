'Nosso pai morreu cedo e foi ele que me criou', lamenta irmão de Cleber Santana

Entre os mortos na tragédia ocorrida com a delegação da Chapecoense pelo menos dois eram pernambucanos. O meia e também capitão da equipe Cleber Santana e o atacante Everton Kempes eram ídolos da torcida alviverde. A notícia sobre o falecimento dos atletas foi recebida com muita emoção e angústia por familiares e amigos na Região Metropolitana do Recife.

Cleber Santana chegou ao clube no ano passado e era considerado um dos principais jogadores da equipe. Nascido no município de Abreu e Lima, tinha 36 anos e iniciou sua carreira no Sport. Pai de dois filhos adolescentes ele teve passagens pelo Vitória, Santos, São Paulo, Atlético Paranaense, Avaí, Flamengo, Criciúma, o japonês Kashiwa Reysol, e os espanhóis Atlético de Madrid e Mallorca. Nesta edição do Campeonato Brasileiro, esteve em 36 jogos com cinco assistências. Ao todo, fez 96 partidas pelo clube.

Na manhã desta terça-feira, muitos amigos e familiares estiveram na casa da mãe do jogador, na cidade de Olinda, na RMR. Segundo familiares alguns parentes souberam do acidente pela televisão, mas como ela estava dormindo, só soube da tragédia por volta das 9h, quando alguns parentes se reuniram para contar o ocorrido. Muito abalada, Marinalva Santana precisou ser levada para um hospital particular porque passou mal.

Apesar da gravidade da situação, no início da manhã o irmão mais novo de Cleber, Cleidson Santana, ainda acreditava na possibilidade de ele estar vivo. "Estamos muito tristes e pensando em tudo, mas temos fé, esperança que ele vai sair com vida disso. Ele era muito mais que um irmão para mim. Era um pai. Nosso pai morreu cedo e foi ele que me criou e me deu o exemplo de como ser uma pessoa do bem", afirmou, por volta das 7h.

O cunhado da esposa do jogador, Elton Victor, informou que vai para Chapecó (SC) ainda nesta terça-feira. Ele, que está atuando como porta-voz da família, disse que Rosângela Loureiro, esposa de Cleber, está sozinha com os filhos na cidade catarinense, mas que deve seguir para Medellín.

"Estamos todos muito tristes e preocupados com a esposa e os filhos. Afinal, eles estão sozinhos na cidade, precisando do apoio da família porque todos os amigos que eles tinham por lá eram amigos de time e todos, infelizmente, estão na mesma situação", disse Elton Victor.

Amigo de Cleber desde a adolescência, o administrador de empresas Fernando Santos foi um dos que esteve na casa da mãe do jogador. Muito emocionado, ele lembrou da trajetória profissional do colega e do seu bom humor. "Ele sempre foi muito alegre, divertido. Tinha uma carreira muito feliz, colecionando títulos nos campeonatos pernambucano, baiano e na Copa Nordeste e no Campeonato Paulista. Isso sem falar na Liga Europa, onde ele brilhou pelo Atlético de Madrid. É muito triste você ver uma história linda como essa acabar assim", lamentou.

O outro pernambucano vitimado pela tragédia foi o atacante Everton Kempes, que nasceu na cidade de Carpina, na Mata Norte do Estado. Com 31 anos de idade e na Chapecoense desde o início da temporada, o atleta passou por clubes como América-MG, Vitória-ES e Portuguesa. No Brasileirão, fez 9 gols, sendo o vice-artilheiro da equipe.

Amigo de Kempes, o preparador físico Tadeu Livramento lembrou com carinho do atleta. "Ele sempre foi muito disciplinado e focado. Veio de uma família simples, mas que sempre deu todo o apoio para ele lutar pelo que acreditava. Nos conhecemos em 2000 e desde então sempre nos falávamos. Há uma semana conversamos pela internet e ele estava muito feliz, animado com a boa fase e disse que pretendia vir para o Recife depois de passar as festas com a família, no Rio, onde ele morava havia cerca de 10 anos", lembrou.