'Nosso segredo é a alegria de jogar', diz Diego Tardelli

SÃO PAULO - Diego Tardelli voltou ao Atlético-MG no início do ano e caiu como uma luva no time que joga o melhor futebol do Brasil. Desde que retornou ao Galo, ele tem a incrível marca de 16 jogos e 16 vitórias. Nas únicas vezes em que a equipe perdeu em 2013, o atacante não atuou (2 a 1 contra Cruzeiro e Caldense, e 2 a 0 para o São Paulo). Neste domingo, apesar de poder perder por até dois gols diferença para o Cruzeiro na decisão do Campeonato Mineiro, no novo estádio do Mineirão, Tardelli quer ampliar a sua sequência de triunfos. Nessa entrevista ao Estado, ele conta que o Atlético não sabe jogar de outra forma que não seja buscando o gol a todo instante. "A gente faz o primeiro gol e quer logo fazer o segundo", diz.

Você ficou decepcionado de não ser convocado pelo Felipão para disputar a Copa das Confederações?

Diego Tardelli - É lógico que eu estava na expectativa porque a imprensa e a torcida sempre apontavam o meu nome. Fiquei acompanhando, mas também estava preparado caso não fosse convocado, assim como foi na Copa do Mundo de 2010 com o Dunga. Eu esperava uma oportunidade agora, mas vou continuar trabalhando porque ainda falta um ano até a Copa do Mundo. Não tem nada fechado ainda.

Como você encara os elogios de que o Atlético joga o melhor futebol do Brasil?

Diego Tardelli - É legal receber elogios, mas a gente não tem salto alto. A cada jogo a gente vem provando porque o Atlético é considerado o melhor time do Brasil e joga um futebol bonito. Todo mundo está se doando, correndo e jogando na base do sacrifício. É por isso que a gente está tão bem e encantando todo mundo. O nosso grupo é muito unido, não tem vaidade e intriga.

Qual é a importância do Ronaldinho Gaúcho para essa boa fase do Atlético?

Diego Tardelli - Pela maneira de ele ser e por tudo que ganhou no futebol, o Ronaldinho deu uma outra cara para o Atlético. Se o Ronaldinho, que ganhou tudo, está correndo e lutando, não tem porque um jogador querer ser melhor do que outro. Ele é um mito, um cara que todo mundo respeita. Qualquer palavra que ele fala motiva a gente. É isso que está fazendo a diferença.

Que tipo de orientação ele passa para vocês?

Diego Tardelli - Ele toda hora fala: "Vamos nos divertir hoje". A gente já está se conhecendo pelo olhar, já sei onde a bola vai, onde ele vai me dar o passe. Ele procura orientar o time, porque a bola sempre passa por ele para chegar até o gol, então a gente tem de jogar no ritmo dele. Quando ele está inspirando, acontece o que vem acontecendo ultimamente.

Você, Ronaldinho, Jô e Bernard ganharam o apelido de Quarteto Fantástico. Você foi o último a chegar no Atlético, como conseguiu se entrosar tão rápido?

Diego Tardelli - Cheguei há apenas três meses, mas o Atlético já tinha um time muito bem preparado. O segredo está na alegria de jogar. A confiança também ajuda. Tudo está dando certo e a gente tem de aproveitar esse momento.

Como está sendo trabalhar com o Cuca?

Diego Tardelli - Ele é o principal responsável pela montagem desse grupo e deixa a gente muito à vontade. É lógico que tem a cobrança, mas dentro de campo as coisas acontecem naturalmente. Um olha para o outro e já sabe o posicionamento, a hora de marcar.

As últimas goleadas têm surpreendido vocês?

Diego Tardelli - Não. Quem acompanha o nosso time sabe o que gente vem fazendo no dia a dia e que o elenco é muito bom e quando é para resolver, a gente vai lá e resolve. Quando o time está concentrado, a gente faz o primeiro gol e quer logo fazer o segundo. A nossa característica é de um time muito ofensivo.

Depois de ganhar o primeiro jogo contra o Cruzeiro por 3 a 0, qual será a postura da equipe no Mineirão?

Diego Tardelli - Vai ser um jogo diferente. Eles vão querer vir para cima e vão oferecer o contra-ataque, sendo que a velocidade é o nosso ponto forte. Fazer um gol logo no começo e dar uma desestabilizada no time deles é o nosso objetivo.

O que você espera dos confrontos contra o Tijuana pelas quartas de final da Libertadores?

Diego Tardelli - Vai ser outra pedreira também. A viagem é desgastante e ainda precisamos nos adaptar ao campo sintético. Talvez seria melhor enfrentar o Palmeiras para evitar esse desgaste, mas estamos preparados para ir lá no México e vencer.

Você já ganhou uma Libertadores em 2005 com o São Paulo. Como está encarando a competição esse ano?

Diego Tardelli - Estou vivendo um momento especial por tudo que o time vem fazendo. Esse é um dos melhores elenco que eu já trabalhei junto com o do São Paulo de 2005. Já tenho status de ídolo da torcida do Atlético, mas quero ganhar a Libertadores para entrar na história do clube. É por isso que estou dando a minha vida para conquistar esse título.