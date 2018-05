‘Nosso time é cascudo, não cai em provocação, diz o zagueiro Felipe

O clássico entre Corinthians e São Paulo não foi brilhante na Arena de Itaquera. Mordido com a goleada por 6 a 1 no ano passado, os são-paulinos entraram em campo um pouco nervosos e seus gringos, Centurión e Calleri, escolheram a catimba para tentar desestabilizar os rivais. Capitão e remanescente de 2015, o zagueiro Felipe mandou o recado para os oponentes após grande partida pessoal e triunfo por 2 a 0: ‘Nosso time é cascudo.’

O zagueiro travou grande batalha com o bom centroavante Calleri, mas saiu de campo revoltado com o excesso de provocação. “Calleri gosta de provocar bastante, mas se deu muito mal porque não me intimidei. Eles ficaram provocando, mas isso não nos atingiu em nada”, afirmou o defensor.

E foi além. “Se eu estivesse do lado deles, também estaria com outra vontade, mas eles vieram muito ansiosos e nosso time é maduro e soube aproveitar as oportunidades. O Calleri passou o tempo todo provocando, soltando os braços, e quem perdeu foi ele.”

Felipe, na função de capitão corintiano, foi o responsável por comandar o sistema defensivo em campo. Falou bastante com os companheiros, ajudou no posicionamento do jovem Yago e teve de encarar até a torcida corintiana.

Integrantes da Gaviões da Fiel voltaram a fazer protesto no estádio - como diante do Capivariano, na quinta-feira - e o zagueiro teve a missão de pedir para que as faixas fossem fechadas. Foram quatro faixas de protesto: “Futebol refém da rede Globo”, “Quem vai punir o ladrão da merenda?”, “Ingresso mais barato” e “CBF, FPF a vergonha do futebol.”

Dono de boas defesas diante do São Paulo, o goleiro Cássio preferiu dividir os méritos com os demais companheiros. Mas mandou um recado para quem acha que vai ganhar do Corinthians por jogar ‘mordido’.

“Nós falamos que é passado os 6 a 1, mas viemos focado no jogo, concentrado e preparado para nos doar. E quando a gente luta, corre, dá carrinho, fica muito difícil de ser batido”, avaliou. “E o São Paulo cometeu alguns erros e conseguimos aproveitar.”