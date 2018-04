'Nossos jogadores se superaram', diz técnico do Boca O técnico do Boca Juniors, Carlos Bianchi, ressaltou que a classificação do time argentino diante do Corinthians, na última quarta-feira à noite, pela Copa Libertadores, só foi possível graças ao empenho dos jogadores em campo, que seguraram a pressão adversária para sair do Pacaembu com o empate por 1 a 1.