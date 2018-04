'Nossos jogadores se superaram', diz técnico do Boca Juniors

SÃO PAULO - O técnico do Boca Juniors, Carlos Bianchi, ressaltou que a classificação do time argentino diante do Corinthians nesta quarta-feira pela Copa Libertadores só foi possível graças ao empenho dos jogadores em campo, que seguraram a pressão adversária para sair do Pacaembu com o empate em 1 a 1.

"O Corinthians é uma equipe que pode ser enfrentada por poucos da América do Sul, tem um potencial físico e técnico muito grande", explicou Bianchi. "Sem dúvida que jogamos hoje (nesta quarta-feira) a nossa melhor partida na competição", disse.

Bianchi ressaltou o fato de sua equipe ter desclassificado o atual campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes. O técnico garantiu que o meia Riquelme, autor do gol do Boca na partida, deve melhorar fisicamente para a sequência da competição, pois ainda tenta readquirir de jogo após ter se retirado do futebol e estar se recuperando de lesão. "Foi uma pena ele ter parado de jogar por sete meses. Poderia estar ainda melhor".

O resultado significou a sétima eliminação de Bianchi sobre times brasileiros na Libertadores. Invicto contra equipes do País, o técnico rejeitou o status de carrasco. "Não tenho esse objetivo. O Brasil joga um grande futebol e tenho respeito por todos os clubes", comentou.