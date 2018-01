Nou Camp é fechado por 2 rodadas O Comitê de Competição da Federação Espanhola de Futebol, após seis horas de reunião, decidiu, nesta terça-feira, punir com o fechamento do Estádio Nou Camp, por duas rodadas, e multar o Barcelona em US$ 4 mil. A punição ocorreu por causa dos incidentes na partida da 11ª rodada do Campeonato Espanhol, dia 23 de novembro, quando a equipe catalã disputou o clássico contra o Real Madrid. Na oportunidade, o juiz Luis Medina Cantalejo paralisou a partida, no segundo tempo, por causa do constante lançamento de garrafas e outros objetos sobre o jogador português Luis Figo, do Real, que se preparava para cobrar um escanteio. A partida foi interrompida por 16 minutos, com os jogadores deixando o campo e seguindo para os vestiários. Ao final, houve empate sem gols. Fernando Sequeira, presidente do comitê, afirmou, em entrevista coletiva, que os incidentes foram qualificados como ?graves? e a punição teve um grau ?médio?. ?A punição poderia ser de um a três jogos.? Esta é a primeira vez que o estádio Nou Camp, inaugurado em 1957, será fechado. Em 1925, o antigo estádio do Barcelona, o Les Corts, foi fechado por um período por causa de motivos políticos durante a ditadura do general Primo de Rivera.