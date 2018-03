Nova baixa na seleção: César cortado A seleção brasileira de futebol sofreu nesta segunda-feira a terceira baixa desde que iniciou a preparação para a Copa das Confederações, no Japão e Coréia do Sul. O lateral esquerdo César foi cortado por contusão. Pelo mesmo motivo, já haviam sido desligados da equipe, o meia Zé Roberto e o atacante Élber. César sentiu dores após o treino de ontem e foi submetido a um exame de ressonância magnética em que foi constatado um processo inflamatório nos tendões do pé direito - contusão que o deixará afastado dos treinamentos por pelo menos 10 dias. O técnico Emerson Leão anuncia nas próximas 24 horas o substituto de César. Leão já avisou que convocará outro lateral-esquerdo, mas não quis adiantar nomes. Só antecipou que não convocará o lateral esquerdo Roberto Carlos, do Real Madri. A seleção realizou hoje um treino no Centro de Treinamento do Kashima Antlers. A equipe estréia na Copa das Confederações na quinta-feira contra contra a equipe de Camarões.