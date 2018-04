Nova chance motiva reservas do São Paulo contra o XV Negar que o São Paulo pensa apenas na partida contra o Atlético Mineiro, na próxima quarta-feira, pela Copa Libertadores, seria ir contra o óbvio. Antes de decidir o seu futuro na competição continental, no entanto, o time enfrentará o XV de Piracicaba, neste sábado, às 18h30, no estádio Morumbi, apenas para cumprir tabela no Campeonato Paulista. Já garantido como dono da melhor campanha da primeira fase, o time tricolor tenta encontrar motivação para uma partida, pela 18.ª e penúltima rodada, que não muda em nada os rumos da temporada.