Nova chuteira fez Ronaldo sair do jogo da seleção Considerado um dos melhores jogadores em campo, Ronaldo teve que ser substituído no intervalo do jogo contra a Nova Zelândia, neste domingo, devido a um problema inusitado: a sua nova chuteira, fabricada pela empresa Nike, patrocinadora do atleta, que causou bolhas nos pés do atacante. "Estou com várias bolhas nos dois pés, só em um deles tenho cinco e isso incomoda muito. Uma delas ficou em carne viva", disse o jogador, que deu lugar para a entrada de Robinho. "As feridas foram causadas pelas costuras da nova chuteira. Não sofria com isso anteriormente. Vamos tentar resolver esse probleminha logo e vou passar uma pomada cicatrizante para poder jogar na estréia", completou. Autor do primeiro gol da partida, Ronaldo teve que deixar o gramado no primeiro tempo por alguns minutos para colocar uma proteção no pé esquerdo. Isso, no entanto, não ajudou e ele teve que mudar de chuteira por duas vezes antes de deixar o confronto por definitivo. Já mais relaxado, usando chinelos, o atacante do Real Madrid comentou sobre a movimentação da seleção no último amistoso antes da estréia diante da Croácia, no dia 13. "Tivemos várias oportunidades de marcar, pois conseguimos chegar bem na área deles. Eu mesmo tive algumas chances, numa marquei de cabeça e na outra mandei a bola na trave", analisou.