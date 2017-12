Nova derrota deixa Marcos irritado ?Melhor até esperar chegar no vestiário para não falar nenhuma besteira. Libertadores? Não sei.? Assim, o goleiro Marcos deixou o gramado da Arena da Baixada depois de o Palmeiras ser atropelado (4 a 0) pelo Atlético Paranaense, neste domingo à noite, em Curitiba. O jogador não escondeu o abatimento depois de a equipe não ter produzido praticamente nada. Engoliu as palavras para não dar uma bronca abertamente no restante do elenco. O técnico Emerson Leão reconheceu que o time foi pior até do que na partida contra o Flamengo, na rodada anterior, quando foi derrotada dentro do Palestra Itália. Mas aproveitou para dizer que a goleada foi méritos do Atlético-PR. ?Não temos nada o que contestar. Com um placar desses, 4 a 0, só tenho a dizer que foi fruto da capacidade do adversário. Essa foi a realidade?, afirmou. ?Nem tem como reclamar do árbitro. É preciso assimilar o nocaute e aceitar. O futebol mudou e, quando muda, a equipe tem de mudar junto?, complementou. Sobre o sonho de chegar a Libertadores da América do ano que vem, ele foi direto. ?Não adianta pensar no que está longe. Precisamos pensar nas coisas mais próximas para conseguir as coisas. Primeiro, tenho de pensar em recuperar o time para o jogo contra o São Paulo, sábado, que será tão difícil quanto este?, completou. Leão não perdeu a chance de criticar abertamente a apatia do time. E, para isso, usou como exemplo a disposição do rival. ?Hoje, chegou no limite. Um limite desagradável. Quando o adversário estava vencendo por 3 a 0, os onze jogadores ajudavam na marcação. Isso significa que hoje em dia, não é só com espetáculo que se vence. É preciso ter coração, vontade e determinação?, disse. O Palmeiras volta a treinar nesta terça-feira.