A segunda vitória do Corinthians sobre o São Paulo no ano fez a alegria dos corintianos tanto no Morumbi, palco da partida deste domingo, quanto na internet, onde montagens tomaram as redes sociais. O poder decisivo de Danilo, que novamente marcou em um clássico, e o pênalti perdido por Rogério Ceni e defendido por Cássio foram os destaques nas brincadeiras. Confira na galeria algumas das montagens.