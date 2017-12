Nova derrota envergonha cruzeirenses Os jogadores do Cruzeiro disseram estar envergonhados com mais uma derrota da equipe, que continuou com apenas um ponto, em três jogos na Mercosul, e já acumula quatro derrotas em seis confrontos pelo Brasileiro. Dessa vez, o time mineiro perdeu por 2 a 0 para o Corinthians, em Ipatinga. Mais uma vez, mostramos que falta muita conversa e muito trabalho para sairmos dessa situação", afirmou o zagueiro João Carlos, que falhou no primeiro gol corintiano, marcado por Ricardinho aos 17 segundos de jogo. "O que apresentamos, principalmente no segundo tempo, foi muita correria e muitos erros que não podem se repetir", avisou o goleiro André. Agora, o Cruzeiro vai tentar a reabilitação no domingo, contra o Sport, em Recife, pelo Campeonato Brasileiro.