Nova diretoria do Santos não sabe se Robinho ficará no clube

A nova diretoria do Santos terá uma conversa franca com Robinho nos próximos dias para saber da real intenção do ídolo da torcida. Apesar de manter a forma nas férias com profissionais do clube, ele ainda não garantiu que continuará no elenco em 2015.

Robinho está emprestado pelo Milan ao Santos até o meio do ano e, por uma cláusula do contrato, tem de ser liberado caso o clube italiano receba uma proposta vantajosa nesta próxima abertura da janela de transferências do futebol europeu, em janeiro.

Outro problema é que, assim como outros jogadores do elenco, ele está irritado com o atraso de três meses no pagamento de salário e direitos de imagem. É possível que ele se transfira para o futebol dos Estados Unidos.

Os problemas financeiros do Santos estão preocupando os jogadores e outro que poderá deixar o clube em 2015 é Lucas Lima, que interessa ao Torino, da Itália. O empresário do atleta, Edson Khodor, disse à diretoria santista que foi sondado por representantes do clube italiano - que promete formalizar uma proposta pelo jogador de 24 anos.

Para completar, outros jogadores de destaque também podem deixar a Vila Belmiro, como é o caso de Leandro Damião, que interessa ao Cruzeiro. Já o zagueiro Neto e o goleiro Vladimir têm contrato até o fim do ano, mas ainda não sabem se ficarão no clube.