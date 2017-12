Nova dupla de ataque agrada a Ponte O técnico Nenê Santana, da Ponte Preta, está otimista com o novo ataque do time que marcou cinco gols em dois jogos e deixou de ser o pior do Campeonato Brasileiro. Segundo o técnico, a performance dos seus atacantes nas últimas sete rodadas era determinante para que seja atingido o objetivo do grupo, que é garantir uma vaga para a Copa Sul-Americana em 2005. Tanto na vitória de 3 a 0 sobe o Paysandu, no Majestoso, como no empate de 2 a 2 com o Vasco da Gama, em São Januário, os gols foram marcados por Alecsandro (3) e Anselmo (2). "Acho que conseguimos, enfim, descobrir uma boa dupla, que tem dado conta do recado", diz Santana, responsável pela reabilitação do centroavante Anselmo, emprestado pelo Palmeiras no início da temporada. Ele só tinha marcado um gol no Campeonato Paulista e depois de longo jejum no Brasileiro acabou afastado e "castigado": teve de participar do time "B" que disputou a Copa Federação Paulista de Futebol. "Ele vinha bem no time B e demos uma nova chance entre os titulares", diz Nenê. A melhora do ataque, porém, ainda não tirou o alto déficit do time. O ataque só marcou até agora 36 gols em 39 rodadas, portanto, com média inferior a um gol por jogo. Como a Ponte sofreu cinco goleadas, seu saldo de gols é negativo: 21. Iguala-se com o Paysandu e só supera o Paraná, com 22 gols negativos. O elenco voltou aos treinos nesta terça-feira à tarde realizando exercícios físicos. O time terá a semana toda para se aprontar visando o jogo com o São Caetano, domingo, às 18 horas, em Campinas. A Ponte defenderá a nona posição, com 58 pontos. O único desfalque será o meia Júlio César, suspenso com três cartões amarelos. Lindomar e Danilo brigam por esta vaga. Na defesa, Gustavo volta a ter condições de jogo após cumprir suspensão e Bill, liberado pelo departamento médico, pode recuperar a vaga de Luciano Baiano.