Nova Fiorentina vai para a 3ª divisão Florença voltou a ter motivo para sorrir por causa do futebol. Nove meses depois de chorar o desaparecimento da Fiorentina - que foi à falência durante a administração de Vittorio Cecchi Gori -, a cidade festeja a promoção do Florentia Viola para a Série C1, o equivalente à terceira divisão. E em grande estilo: domingo, 40 mil pessoas lotaram o estádio Artemio Franchi para ver a vitória por 3 a 0 sobre o Savona que garantiu a conquista com duas rodadas de antecedência. "Esta promoção foi apenas o primeiro passo de nossa caminhada. O próximo será recuperar o direito de usar o nome Fiorentina", afirmou o empresário Diego della Valle, proprietário do clube. O técnico Alberto Cavasin, que chegou no meio da temporada para substituir o ex-zagueiro Pietro Vierchowood, é mais ambicioso. "Em dois anos estaremos de volta à Série A. Esta é nossa meta e não vamos desapontar os torcedores." No final da temporada 2001/2002, a Fiorentina foi rebaixada para a Série B. Mas o golpe maior veio dois meses depois: atolado em dívidas, o clube foi à falência e desapareceu. Foi fundado o Florentia Viola, que teve de começar sua história na quarta divisão, a mais baixa do profissionalismo italiano. Depois de 32 partidas - 19 vitórias (oito delas seguidas e sem sofrer gol), nove empates e quatro derrotas, com 56 gols a favor e 18 contra -, o time conseguiu sua primeira promoção. Dia 11, quando a equipe receberá o Sassuolo na última rodada da competição, haverá uma grande festa no estádio. O triunfo do Florentia coroa a comunhão entre o novo time e a cidade. Os torcedores assumiram o dever de impulsionar o renascimento do futebol e deram uma bela demonstração de amor ao time. O público de domingo foi recorde na história da Série C2, assim como o número de carnês vendidos para temporada - pacotes de ingressos para as partidas jogadas em casa. O clube vendeu 16.648 carnês, o que o colocou em oitavo lugar no ranking nacional, atrás apenas de sete clubes da Série A: Milan, Inter, Roma, Juventus, Lazio, Reggina e Bologna. O símbolo da equipe é meio-campista de Di Livio, que completará 37 anos em julho. Ele disputou a Copa do Mundo de 2002 e, um mês e meio depois, aceitou receber 10% do que recebia antes do Mundial para continuar no clube. Seu salário baixou para 200 mil euros por ano e ficou acertado que ao final do contrato, em 2004, ele assumirá um cargo de dirigente. "A presença de Di Livio foi fundamental para o nosso sucesso. Sua decisão de continuar conosco serviu de estímulo para todos", afirmou o diretor-esportivo Giovanni Galli, goleiro da Itália em 86. Outro destaque do time foi o centrovante Riganò, de 28 anos. Ex-pedreiro, ele foi contratado do Taranto e marcou 28 gols. A torcida o considera "o novo Batistuta", numa referência ao argentino que brilhou na Fiorentina por nove temporadas. O time-base do Florentia é o seguinte: Ivan, Traversa, Baronchelli, Ripa e Cherubini; Di Livio, Andreotti, Nicodemo e Longo; Riganò e Cicconi.