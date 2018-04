Nova geografia do futebol brasileiro Hoje, o Brasil se reencontra com sua maior paixão esportiva. O futebol está de volta, em todos os Estados, com campeonatos regionais, cada vez mais fortes, levando os Estaduais para um enfraquecimento que sinaliza para sua extinção. Os campeonatos regionais, de certa forma, repetem as diferenças sociais existentes no País. O eixo Rio-São Paulo, com os clubes mais tradicionais e vencedores, conseguiu um contrato de R$ 65 milhões, enquanto a Copa Norte vive de favor - não sairia, se seus dirigentes não conseguissem uma doação de R$ 900 mil dos integrantes do Clube dos 13. Leia mais no Jornal da Tarde