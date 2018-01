Nova geração do Real diz se espelhar em Raul para brilhar no Mundial

O atacante Lucas Vázquez e o zagueiro Nacho Fernández eram apenas crianças, mas assistiram ao jogo entre Real Madrid e Vasco na final do Mundial de Clubes de 1998, na época ainda chamado de Copa Intercontinental, em Tóquio. Dezoito anos depois daquela vitória do time espanhol por 2 a 1, os dois representantes da nova geração madrilenha dizem se espelhar naquele time para buscar nova título no Mundial de Clubes da Fifa, novamente no Japão.

"Tenho certeza de que assisti aquele jogo várias vezes depois. Eu lembro do gol de Raul mais do que tudo. Passou na TV tantas vezes. Agora acho que todo mundo já viu", recordou Nacho. No lance, Raul deu drible cortante em dois marcadores do Vasco e marcou um golaço. "Ele foi tão rápido naqueles dribles!"

Para Nacho, Raul foi a principal referência daquele time, que tinha os brasileiros Roberto Carlos e Sávio e o holandês Seedorf. "O Real teve grandes jogadores, mas Raul foi sempre o meu herói, quando eu era um garoto, por tudo o que ele fez e representou para o clube."

Lucas, que também se diz fã de Raul, encara o Mundial de Clubes como a chance de coroar o grande ano vivido pelo time espanhol. Campeão da Liga dos Campeões, o Real lidera com folga atualmente o Campeonato Espanhol.

"Foi um ano fantástico até agora, muito empolgante e também um tanto louco. Estou muito feliz porque foi por isso que batalhei bastante desde a infância. Estou vivendo um sonho", declarou Lucas.

O Mundial de Clubes da Fifa será disputado novamente no Japão neste ano, entre os dias 8 e 18 deste mês. O Real estreará somente no dia 15, direto na fase de semifinal. Seu adversário na estreia sairá do confronto entre o Jeonbuk Hyundai, da Coreia do Sul, e o América, do México.