Nova gestão fortalece ainda mais Muricy no São Paulo

A nomeação de Ataíde Gil Guerreiro para a vice-presidência de futebol do São Paulo aumenta ainda mais o prestígio de Muricy Ramalho no clube. O treinador, que voltou ao Morumbi no ano passado para tirar o time da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, terá carta branca para pedir reforços e fazer as modificações que achar necessárias e contará com o apoio da diretoria e do presidente Carlos Miguel Aidar.

Logo em sua primeira entrevista, Ataíde deixou claro que ele mandará no departamento, mas que Muricy é quem dará as diretrizes e a diretoria tentará providenciar o que for solicitado pelo treinador.

“Quem vai comandar o processo é o Muricy. Ele que vai dizer o que precisamos para o time ser campeão Brasileiro. Não dou palpite, vou fazer o que ele quiser. Se ele disser que está tudo ótimo, não vamos atrás de ninguém. Se ele disser que faltam uma ou duas peças, vamos atrás”, disse o dirigente.

O técnico terá uma conversa com o novo dirigente na próxima segunda-feira, mas já adiantou que pedirá reforços. “Com certeza, temos que melhorar um pouco o nosso plantel para o Campeonato Brasileiro”, disse Muricy, que gostaria de contar com pelo menos mais um volante, um meia e um atacante.

NA MIRA

O prestígio de Muricy pode inclusive ser decisivo para manter Milton Cruz, que tem o emprego em xeque sob a nova gestão. Ninguém quer melindrar o treinador de cara e tirar um dos homens de sua confiança.

Apontado como o homem dos recados no CT na era Juvenal, ele não goza do mesmo prestígio com a nova diretoria, que inclusive gostaria de demiti-lo de imediato, mas a boa relação com Muricy e também com Rogério Ceni pode segurá-lo por mais alguns meses.