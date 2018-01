?Nova Inter? quer recomeço no Paulista Após a demissão do técnico italiano, Giuseppe Palaviccinni, na Internacional de Limeira, diretoria, jogadores e torcida esperam esquecer o passado e ter vida nova no Campeonato Paulista. Até agora, o time soma duas derrotas em dois jogos e nove gols sofridos, sem ainda balançar as redes dos adversários. O novo técnico, o carioca Marco Octávio Barbosa, nunca trabalhou no futebol paulista, mas não acredita que isso vá atrapalhar o trabalho do time. O veterano meia Silas, de 37 anos, acredita que a situação vai melhorar. "A tendência é a gente melhorar agora. Vamos treinar firme, para tentarmos vencer nosso primeiro jogo", afirmou o meia. O primeiro desafio da "nova Inter" será em Santos, contra o atual campeão brasileiro, no sábado, às 18 horas, na Vila Belmiro. Enquanto isso, a diretoria está tentando trazer mais reforços, que devem ser confirmados ainda nesta semana.