Nova lesão afasta Ribery dos treinos do Bayern

O jogador francês passou a reclamar de inflamações nos dedões depois do treinamento de domingo, de acordo com informações do site oficial do Bayern de Munique. Assim, o médico do time teve que remover as unhas do meio-campista.

Ribery, que voltou a ter o seu nome ligado ao Real Madrid, tem sofrido com lesões nesta temporada e participou de apenas seis partidas do Bayern de Munique no Campeonato Alemão. O torneio voltará a ser disputado no dia 15 de janeiro, após paralisação por conta do inverno e das festas de fim de ano.