Em 4 de dezembro de 2005, Vanderlei Luxemburgo se despedia de nomes como Ronaldo, Zidane, Figo, Beckham e Raúl após uma passagem considerada mal-sucedida pelo poderosíssimo Real Madrid, da Espanha, justamente na época em que o elenco recebeu o apelido de 'Galáticos' por causa do grande número de estrelas. Já hoje, em 4 de dezembro de 2015, dez anos depois, Luxemburgo comanda nomes como Yang Jun, Wai Chiu, Xia Ningning e Wan Cheng à frente do Tianjin Songjiang, da segunda divisão da China, clube que assumirá em 2016.

Após faturar o Campeonato Brasileiro de 2004 com o Santos, somando um total de cinco títulos do maior torneio nacional por quatro clubes diferentes, e ensinando futebol para muita gente, Vanderlei Luxemburgo foi anunciado como novo técnico do Real Madrid, gerando certa surpresa tanto na Europa quanto no Brasil. Afinal, ele foi um dos primeiros brasileiros a treinar um clube europeu do primeiro escalão. Mesmo tendo comandado até a seleção e faturado uma série de títulos na década anterior, Luxemburgo chegou como 'desconhecido' na Espanha. Sua expectativa era de vencer à frente de um dos melhores clubes do mundo. Mas não foi bem assim.

Sua estreia no clube merengue aconteceu de forma inusitada: em jogo de apenas seis minutos, contra a Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol. Por incrível que pareça, a partida começou em 2004 e terminou em 2005, já que, nos minutos finais, o Santiago Bernabéu foi evacuado por uma ameaça de bomba em 12 de dezembro. O juiz imediatamente paralisou o confronto, que estava empatado em 1 a 1, e seu final foi marcado apenas para janeiro.

Por incrível que pareça, 40 mil pessoas compareceram no estádio para acompanhar os seis minutos finais daquele jogo. Para a disputa, Luxemburgo utilizou a seguinte estratégia: deixou os jogadores treinando em ritmo forte durante 1 hora e 15 minutos antes do jogo, para que eles entrassem com gás, visando a vitória nos minutos finais. E não é que deu certo? A três minutos do encerramento, Ronaldo sofreu pênalti. Com classe, Zidane converteu. O jogo terminava 2 a 1 para o Real Madrid, animando a torcida do Real Madrid em relação à chegada do treinador brasileiro.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quatro dias depois, era hora de finalmente treinar o Real Madrid para um jogo de 90 minutos. Mas não era um jogo qualquer: o duelo seria contra o Atlético de Madri, no Vicente Calderón, casa do rival da capital espanhola. Mais uma vez, o time de Luxemburgo se impôs e fez 3 a 0 no maior clássico da cidade, com direito a dois gols de Ronaldo e um de Solari.

Após assumir o time em meio a uma época turbulenta, o treinador brasileiro conseguiu encerrar a temporada com 16 vitórias, 3 empates e 3 derrotas e foi vice-campeão espanhol. Neste estágio, conseguiu até vencer o poderoso Barcelona de Ronaldinho Gaúcho por 4 a 2. Porém, os questionamentos começaram a partir do planejamento para a temporada 2005-2006, quando Luxemburgo trouxe uma 'legião' de brasileiros: Robinho, Julio Baptista e o lateral Cicinho foram contratados a valores milionários. Além deles, o meia Ricardinho e o zagueiro Edu Dracena também teriam sido recomendados pelo técnico.

A quantidade de brasileiros no elenco e na comissão técnica começou a chamar a atenção dos astros da equipe. Além disso, Luxemburgo também começou a implantar regimes de concentração, que são comuns no Brasil, mas que os craques europeus não estavam acostumados. A falta do domínio do idioma espanhol, mesmo após meses vivendo no país, começou a minar a confiança dos jogadores no treinador.

"Ele trouxe as conquistas do futebol brasileiro e tudo que fazia no Brasil para a Espanha, mas não conseguiu combinar esse trabalho e aprender um pouco da cultura europeia. Proibiu algumas coisas que o europeu não estava acostumado", lembrou o lateral Roberto Carlos na época. "O trabalho dele foi bom, mas quando você tem dois ou três jogadores que não entendem o que o treinador quer, e alguns líderes no grupo... aí esses dois ou três acabaram contaminando os outros para que o trabalho do treinador não seguisse na época. Vanderlei não teve tanta facilidade para se adaptar aos jogadores."

A principal desavença de Luxemburgo na época de Real Madrid foi com o craque português Luis Figo. Ao montar a equipe à sua maneira, o técnico acabou colocando o camisa 10 no banco, o que gerou revolta do meia. Questionado recentemente pelo jornal Marca se teria uma vaga no atual time do Real, Figo disparou: "Depende de qual treinador. Se fosse com Luxemburgo, suponho que não. Com Benítez, eu teria muito mais possibilidades". Em 2005, Figo acabou deixando a Espanha para se transferir para a Inter de Milão.

Estes desentendimentos, somados à falta da fluência no idioma espanhol e a falta de melhores resultados, culminaram na demissão de Vanderlei Luxemburgo do Real Madrid em 4 de dezembro de 2005, ou seja, há exatos 10 anos. As derrotas mais sentidas foram para o Lyon, que eliminou o time da Liga dos Campeões daquele ano, e para o Barcelona, por 3 a 0, em pleno Santiago Bernabéu, com direito a show de Ronaldinho Gaúcho, quando o meia brasileiro foi aplaudido de pé pelos torcedores merengues. Luxemburgo deixava o Real Madrid após um ano, 45 partidas e 68% dos pontos conquistados.