Nova partida entre Atalanta e Milan será sem torcida

A partida em casa do Atalanta contra o Milan será repetida com os portões fechados após o jogo original ter sido suspenso por uma tentativa de invasão de campo por parte da torcida, informou a Liga Italiana nesta segunda-feira. O setor norte da arquibancada do Atalanta também ficará fechado para a torcida até 31 de março do próximo ano, acrescentou o comunicado da liga. O jogo em 11 de novembro na cidade de Bergamo foi interrompido aos sete minutos quando uma pequena parcela de torcedores do Atalanta tentou quebrar o vidro que separa o gramado da arquibancada. Jogadores de ambos os times tentaram acalmar a torcida, mas foram avisados que poderia acontecer mais violência caso o jogo não fosse cancelado. Torcedores entraram em confronto com policiais antes do início da partida, após a notícia da morte de um torcedor da Lazio por um policial ter se espalhado pelo país. O jogo da Lazio com a Inter de Milão e a partida Roma x Cagliari na capital italiana, que foram adiados devido à briga em Arezzo que resultou na morte do torcedor, já foram remarcados para 5 de dezembro. Não foi divulgada a data para a repetição do jogo entre Atalanta e Milan.