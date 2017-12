Nova polêmica na venda de Ronaldo Toda polêmica envolvendo a transferência de Ronaldo para o Real Madrid parecia ter chegado ao fim quando o negócio foi fechado, no final de agosto. Mas a história ainda está rendendo muita confusão. Nesta segunda-feira, o presidente da Inter de Milão, Massimo Moratti, revelou que ainda não recebeu a primeira parcela do pagamento de cerca de US$ 35 milhões pelo passe do brasileiro. O clube espanhol respondeu imediatamente e garantiu estar cumprindo o acordo, pagando tudo em dia. ?Até o grande Real Madrid atrasa, o que significa que todo o mundo do futebol enfrenta problemas econômicos?, afirmou Moratti em entrevista a um canal de televisão italiano. ?Deve ser apenas um problemas administrativo. Se continuar atrasado, iremos fazer algo. Mas estou seguro de que irão pagar?, completou o presidente da Inter. A resposta do Real veio através do porta-voz Joaquín Marotto, que garantiu que o clube pagou a primeira parcela e que a operação ?vem sendo realizada dentro dos termos acordados pelas duas entidades?. Ronaldo foi contratado por cerca de US$ 35 milhões e mais o passe de um jogador, no valor de US$ 10 milhões, a ser escolhido no final do ano. Essa quantia deverá ser paga em cinco anos, sendo que a primeira parcela anual de US$ 7,5 milhões foi dividida em quatro partes iguais. Os vencimentos dessas cotas são em setembro, dezembro, março e junho, sempre no dia 15. A cobrança da Inter recai justamente sobre o primeiro pagamento, programado para o mês passado.