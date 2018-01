Nova Ponte contra o União Barbarense Preocupado em afastar qualquer possibilidade de rebaixamento no Campeonato Paulista, o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, cumpriu a promessa de mudar o time para tentar a reabilitação contra o União Barbarense, sábado, no Estádio Majestoso. As primeiras mudanças foram confirmadas nesta quarta-feira à tarde, quando aconteceu o primeiro coletivo da semana. Como era esperado, o esquema 4-4-2 foi abandonado para que o time ganhe força defensiva no esquema 3-5-2. Assim, Gustavo ganhou uma vaga ao lado de Rafael Santos e do experiente Galeano. Houve troca também nas laterais, com as entradas de Rissut, no lugar de Luciano Baiano, suspenso com três cartões amarelos, e Júlio César na lateral-esquerda na vaga de Marquinhos, que não vem agradando. No meio campo, serão dois volantes - Éverton e Henrique - e apenas o meia Harison. No ataque, Romualdo ganhou a vaga de Kahê. "São experiências que serão testadas ainda em mais um treino, mas este é o caminho", explicou Vadão. A Ponte só tem quatro pontos em sete jogos, ocupando a 18.ª posição na classificação da competição estadual.