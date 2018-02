Nova postura dá mais ânimo ao Guarani O Guarani e o técnico Zetti ainda curtem a experiência do novo relacionamento como se estivessem em lua de mel. A nova postura apresentada pelo time nos últimos três jogos sob o comando do técnico, impulsionam o otimismo na recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. Após o empate com o Fluminense, por 1 a 1, em Volta Redonda, o time chegou aos nove pontos, porém, continuou na mesma 19ª posição. O saldo nos três jogos é positivo. Afora a derrota inicial para o Juventude, por 2 a 0, em Caxias do Sul, o time campineiro venceu o Paraná, por 1 a 0, em casa, e empatou fora no último sábado. "Ainda temos que melhorar muito, mas acho que aos poucos estamos ganhando a confiança dos jogadores, da diretoria e da torcida", diz o técnico satisfeito também pela evolução física dos jogadores depois dos primeiros trabalhos do fisicultor Fernando Moreno. A única baixa do time para o jogo contra o líder Criciúma, domingo, no Brinco de Ouro, em Campinas, será o centroavante Viola, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. Dentro da filosofia de Zetti de não improvisar, o provável é que Valdir Papel entre no seu lugar. Na defesa, após cumprir suspensão automática, Paulo André deve retornar no lugar de Marcelão, que teve uma boa atuação diante do Fluminense. Os jogadores se apresentaram nesta segunda-feira, realizando apenas treinos físicos.