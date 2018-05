Nova Zelândia bate Nova Caledônia na estreia da terceira fase das Eliminatórias

Grande favorita, a Nova Zelândia estreou com vitória na fase final das Eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo de 2018. Neste sábado, a seleção recebeu a Nova Caledônia na primeira rodada deste terceiro estágio da competição e venceu por 2 a 0 em Auckland, com dois gols de Marco Rojas.

O resultado fez os neozelandeses saltarem na liderança do Grupo A, com três pontos. Além da Nova Caledônia, a chave conta também com Fiji, que não atua neste fim de semana. Na próxima terça, Nova Zelândia e Nova Caledônia voltam a se enfrentar, mas com sede invertida, desta vez em Kone.

A terceira fase das Eliminatórias da Oceania é composta por seis seleções, divididas em dois grupos. As campeãs de cada chave se enfrentam em jogos de ida e volta. Quem vencer, será o representante do continente no playoff diante do quinto colocado das Eliminatórias da América do Sul na briga por uma vaga no Mundial da Rússia.