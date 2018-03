Nova Zelândia desbanca a Austrália A Nova Zelândia desbancou a Austrália na Oceania. Neste domingo, em Auckland, a seleção neozelandesa derrotou os australianos por 1 a 0, com o gol de Ryan Nelsen aos 34 minutos do segundo tempo. Com isso, conquistou o título da Copa das Nações do seu continente e ainda garantiu vaga para disputar a Copa das Confederações em 2003.