Novamente gordo, Maradona é internado em Buenos Aires O astro do futebol argentino, Diego Armando Maradona, foi internado às pressas, na noite desta quarta-feira, no Sanatório Güemes, localizado no bairro portenho de Palermo, em Buenos Aires. O médico pessoal de Maradona, Alfredo Cahe, declarou impávido que a internação do ex-jogador já estava prevista, pois tratava-se apenas de um check up por causa de ?deslizes na dieta? alimentícia do astro. Mas, informações extra-oficiais indicam que ?El Diez? (O Dez), como é conhecido popularmente, havia passado mal por um eventual retorno às drogas. Essas versões também indicavam que, além do consumo de substâncias ilegais, Maradona estava com a saúde em péssimo estado por causa do recente substancial aumento de peso. Cahe sustenta que a dependência das drogas por parte de Maradona é ?coisa do passado?. Além disso, sustentou que o ex-jogador está apenas 3,6 quilos mais gordo. No entanto, as imagens recentes de Maradona mostram que ?El Pibe de Oro? (O Garoto de Ouro) - com as bochechas mais redondas que o costumeiro e uma cintura roliça - acumularia um peso significativamente superior que aquele indicado por Cahe. Dias atrás, o médico pessoal de Maradona havia informado que ele e seu paciente estavam planejando umas férias na Suíça ?para ver se é possível que fuja um pouco dos amigos e do grupo que o rodeia?. O argumento de Cahe é que Maradona está fumando ?três ou quatro charutos cubanos por dia...e pare ele, que não fumava nada, isso é muita coisa?. No final da noite, o Sanatório Güemes emitou um comunicado no qual sustentou que Maradona foi internado para exames porque havia ?passado mal?. O comunicado destacou que nada tinha a ver com a suposta dependência das drogas. Passado tenebroso Maradona teve uma overdose que quase o matou no verão do ano 2000. Nos anos seguintes, realizou um controvertido tratamento em Cuba para abandonar as drogas. Em março de 2004, voltou à Buenos Aires obeso. Um mês depois, teve uma nova overdose, que semanas depois foi seguido de uma overdose de croissants com creme. Quando se recuperou, realizou uma operação de redução de estômago que o fez perder 50 quilos. Graças à operação, Maradona ressurgiu como uma fênix. Imediatamente voltou ao business esportivo. Em 2005 teve grande sucesso com seu programa ?A noite do Dez?. Mas, no ano seguinte o contrato não foi renovado. Maradona começou a deprimir-se. A saída foi dedicar-se intensamente a turnês de showbol em vários países. Mas, ao longo do último ano, Maradona voltou às estrepolias, que incluíam desde escândalos em boates, atropelamento de pedestres e até gritar palavrões na Copa Davis. Sem um trabalho permanente, os analistas indicam que Maradona voltou ao ?perigoso período de ócio?.