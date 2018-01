Novatas na seleção de futebol buscam espaço para a Copa América

A seleção brasileira feminina de futebol treina na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), desde a última segunda-feira. O técnico Vadão convocou um grupo para um período de trabalhos que vai até o dia 9 de fevereiro, visando a disputa da Copa América do Chile, em abril.

Entre as convocadas, algumas novatas tentam aproveitar os treinos para convencer Vadão de que merecem ir ao Chile. É o caso da zagueira Daiane, do Avaldsne Idrettslag, da Noruega, que foi lembrada pela primeira vez para a seleção principal após se destacar no Mundial Sub-20 de 2016.

"Quero aproveitar este período de treinos para mostrar que tenho potencial para estar aqui. O que fiz no sub-20, agora, não adianta de nada. Claro que serve para a minha formação, mas aqui é tudo novo, tudo diferente e estou concentrada para desfrutar desse momento", declarou.

A meia Aline Milene também recebeu sua primeira convocação para a seleção principal, mas tem história diferente de Daiane. Afinal, nunca passou pelas equipes de base do País e está há quatro anos atuando na liga universitária dos Estados Unidos, pela Baylor University.

"A primeira coisa que fiz quando soube da convocação foi ligar para os meus pais e dizer: 'O sonho está começando, fui convocada'. Chegar aqui e jogar ao lado destas mulheres que já fizeram tanto pelo esporte, que antes eu admirava pela TV, é sensacional. Quero aprender e evoluir muito ao lado delas", projetou.