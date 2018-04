Novato na Libertadores, Tijuana promete visita nada cordial no Pacaembu

SÃO PAULO - Apesar de ser considerado azarão na partida contra o Palmeiras, válida pelas oitavas de final da Libertadores da América, o Tijuana-MEX promete complicar a vida do alviverde. É a primeira participação do clube mexicano, que tem apenas seis anos de existência, no torneio continental. "É o momento certo para mostrar que esse grupo pode fazer ainda mais história", disse o técnico do Tijuana, o argentino Antonio Mohamed, conhecido como "O Turco".

Pela segunda vez jogando no Pacaembu, a expectativa do treinador é que o resultado final seja diferente da anterior - derrota por 3 a 0. "Jogar com o Corinthians foi uma experiência para nós", lembra. "Agora sabemos que não podemos jogar tão no 'mano a mano', esperamos que seja uma partida mais equilibrada." No site oficial do clube, a promessa de atrapalhar a festa dos mais de 35 mil palmeirenses presentes no estádio está assim: "Una Visita nada cordial", diz a chamada.

O único problema dos mexicanos para esta noite é a provável ausência do lateral Juan Carlos Núñez, que sofreu uma lesão na mão e foi operado. "Se ele não puder jogar, entrará (Antonio) Madueña ou (Oliver) Ortiz", disse o treinador. Ortiz tem características mais defensivas, logo tem mais chances de ser o escolhido.