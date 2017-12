Novatos do Palmeiras começam em alta com Eduardo Baptista

No badalado e reforçado elenco do Palmeiras para 2017, dois garotos começaram a temporada com gols e em alta com o técnico Eduardo Baptista. Os meias Raphael Veiga, de 21 anos, e Vitinho, de 18, aproveitaram a oportunidade no amistoso com a Chapecoense, marcaram os gols do time e se firmaram na disputa por mais espaço no time para as próximas partidas.

Raphael Veiga ganhou a vaga como titular de Michel Bastos, poupado, e marcou o primeiro gol do Palmeiras na temporada no empate por 2 a 2, na Arena Condá. O meia havia sido testado na função em treino na última quinta-feira, quando teve boa atuação.

Com as oito substituições feitas no intervalo, quem entrou na vaga de Raphael também teve desempenho de destaque. Vitinho fez ótima jogada individual e acertou um chute no ângulo no segundo tempo para empatar a partida. Foi o primeiro gol dele como profissional.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A participação dele rendeu elogios do treinador. “É um menino jovem. Temos de saber que ele vai oscilar e ter o cuidado de dosar a presença dele. Hoje (sábado) ele mostrou muita personalidade e será trabalhado pela comissão técnica”, disse Baptista depois do jogo. A dupla ganhou oportunidade após o clube poupar da viagem dez jogadores que não estão em condições físicas ideais.

Vitinho ficou fora da lista do Palmeiras para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Junior para ser integrado ao elenco profissional após ser pouco utilizado no time em 2016. Assim como Raphael Veiga, ele se destacou nas atividades da semana. No jogo-treino de quarta contra a União Barbarense o meia foi um dos melhores, com dribles e boas jogadas.