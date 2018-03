Novatos ganham espaço com Bernardinho A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei, que estréia sábado na Liga Mundial, em São Paulo, diante da Alemanha, ainda não está completa. Sem poder contar com todos os 12 jogadores que conquistaram o título mundial em 2002, na Argentina, o técnico Bernardo Rezende deve aproveitar os novatos nas rodadas iniciais da Liga. "A base é a mesma, mas temos alguns jogadores que não estão em perfeitas condições de jogo, como o Gustavo, que sente umas dores nas costas; o Giovane, com dores no joelho; o Nalbert, que se apresentou domingo à noite; e o Dante, que acabou a participação no Campeonato Italiano mas deve ficar uma semana de folga. Talvez ele encontre com o grupo já na Europa, na próxima semana", conta Bernardinho, que destacou a eficiência dos novatos Murilo e Roberto Minuzzi, ambos atacantes de ponta, nos amistosos na Europa. Diante dos elogios do técnico, os dois jogadores já sonham com a estréia. "Antes encarava Seleção como aprendizado, mas me saí bem na Superliga e vi que estava num bom momento. Já estou encarando esse jogo como uma possível chance de estrear na Seleção", diz Roberto, atacante de 21 anos e 2,03 metros, que foi a revelação da Superliga jogando pela Ulbra, campeã da competição. "Para mim é uma oportunidade. Enquanto o Dante não estiver no time eu, o Ezinho e o Roberto podemos sonhar com uma chance de estrear na Seleção", emenda Murilo, que saiu do Banespa e foi para o Suzano. Mesmo que não consigam atuar pela Seleção em São Paulo, os dois atletas estão satisfeitos com a performance. "Só de ter chegado até aqui já foi um aprendizado. Quando chegar na Ulbra vou saber dizer o quanto evoluí treinando aqui na Seleção", afirma Roberto. Mas Bernardinho já avisa que será difícil alguém ganhar a vaga dos 12 campeões mundiais: "Não adianta ter biotipo e badalação em volta do jogador. Quem quiser ficar entre os 12 da equipe vai ter de mostrar muito mais serviço do que em uma eventual situação. Com tantas possibilidades de mexer no time neste começo de Liga Mundial, existe até a possibilidade de o levantador Maurício perder a vaga de titular para Ricardinho. "Estamos juntos há muito tempo, desde 1997. Sempre é uma expectativa muito grande estrear como titular, ainda mais dentro de casa. Bernardinho não deve mexer muito na equipe, mas deve fazer algumas mudanças. Essa ´competição´ com o Maurício é muito saudável, não tenho problema nenhum." Ingressos - Os ingressos para os jogos de sábado e domingo começam a ser vendidos nesta quarta-feira nas lojas BR Mania e Olympikus. No Ginásio do Ibirapuera, os bilhetes poderão ser obtidos a partir de sexta-feira. Arquibancada custa R$ 16 e cadeira, R$ 24.