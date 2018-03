'Novatos' se destacam e ameaçam medalhões do São Paulo

Principais contratações do São Paulo para a temporada, Nenê e Diego Souza terão de superar a concorrência de jovens nomes do time de Dorival Junior para se firmarem como titulares. Na vitória por 2 a 0 sobre o CRB, anteontem, a dupla só entrou no segundo tempo, depois de ver o meia Valdívia e o atacante Brenner terem atuações decisivas para o triunfo tricolor.

Nenê foi reserva nos últimos dois jogos do São Paulo após atuações que não agradaram a comissão técnica do time. Pelo mesmo motivo, Diego Souza foi sacado da escalação inicial do duelo contra os alagoanos. E a tendência é que continue assim, em função da pressão que o time vive pelo início de ano instável em campo.

Pressionado no cargo principalmente após a derrota para o Santos por 1 a 0, Dorival foi cobrado por resultados, e vem testando novidades no time para tentar reverter a má fase. E isso inclui contrariar a lógica dos “medalhões” necessariamente titulares.

Deu certo contra o CRB e o jogo do próximo domingo, contra o Linense, será crucial para o treinador avaliar as mudanças, já que o próximo compromisso será o clássico com o Palmeiras, na quinta.

Quem também deve ganhar espaço no São Paulo é o goleiro Jean, que fez seu primeiro jogo pelo time contra o CRB no lugar de Sidão, lesionado. “Meu sonho era estrear e estou muito feliz”, diz Jean. “Me preparei para isso. Ainda falta um pouco de ritmo e de entrosamento com a equipe, mas vou superar isso."