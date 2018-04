Novatos têm dia de glória no Santos Esta terça-feira foi dos novatos no CT Rei Pelé. Diego, William e Douglas tiveram seu dia de glória e foram os mais procurados pelos jornalistas. Diego, 16 anos, admitiu uma grande ansiedade na hora que soube que ia entrar em campo contra o América-RJ, domingo, na Vila Belmiro. ?Durou pouco e, quando vi, já era opção", disse ele, comentando que o técnico Celso Roth havia lhe dito: "Essa é a chance de sua vida, garoto." E confessa que deu sorte: no primeiro lance, ele e Robert fizeram uma rápida tabela, atravessando todo o campo com poucos passes. A jogada terminou dentro da área, quando Diego deu um drible seco no zagueiro e foi derrubado. O pênalti foi desperdiçado por Robert, mas ele ficou aliviado e, a partir daí, ganhou confiança para fazer uma boa apresentação em sua estréia no time principal. Diego chegou a Santos há cinco anos. Antes, jogava no dente-de-leite do Comercial de Ribeirão Preto. Já havia tido bons momentos na Seleção Sub-17 e, com a boa atuação de domingo, trabalha agora para manter o pé no chão. "Estou aqui para aprender e sou muito novo", disse ele, mantendo uma humildade relativa, pois completou. "Eu sei de minha capacidade." Ele espera, no futuro, chegar à Seleção e não esconde que seu ídolo é Ronaldinho. Admite, como estão dizendo, que tem um estilo parecido com o de Juninho Paulista. "Dizem mesmo, talvez seja pelo meu arranque." Apesar de tudo, sabe que vai ser difícil conquistar a camisa de titular, já que o Santos conta com dois meias expressivos, Robert e Esquerdinha. Mas não é só Diego que vive um bom momento, depois da estréia de domingo. William, 18 anos, autor do último gol, aos 50 minutos do segundo tempo, não esperava um sucesso tão rápido. Confessa que demorou muito para dormir naquele dia, e que, quando acordou, teve que pensar um pouco para saber se tudo tinha sido verdade mesmo ou não passara de um sonho. "Aconteceu no momento certo", comentou. Menos procurado pelos jornalistas, o meia Douglas, também com 18 anos, deu um show de velocidade no treinamento físico, nesta terça-feira, sempre levando grande vantagem sobre os companheiros. "É por isso que me comparam com Euller", comentou. Ele substituiu o lateral Michel, mas recebeu determinação do técnico Celso Roth para atuar avançado, em sua posição, tendo o cuidado apenas de marcar o lateral adversário quando ia para o ataque.