Novela chega ao fim e Alex renova com o Inter até junho de 2017

Um dos jogadores mais vitoriosos da história do Internacional, o meia Alex vai continuar no Beira-Rio. Na tarde desta sexta-feira, o jogador e o clube gaúcho assinaram um novo acordo, renovando o contrato do apoiador até junho de 2017, garantindo mais dois anos de compromisso.

"Todo o processo de renovação gera uma certa apreensão. Mas a minha cabeça sempre esteve no Inter, até pelo ano que eu tenho feito, pelo que tenho demonstrado em campo", comentou Alex, em entrevista coletiva após a assinatura do novo contrato. O jogador, artilheiro do time na temporada, interessava a outros clubes, como o Flamengo.

O meio-campista deixou claro que quero continuar no Inter em busca de aumentar a sua coleção de taças, que já tem, entre outras, cinco do Gaúcho, uma Libertadores e um Mundial. "Eu não queria ficar no Inter por comodidade. Jogar onde você gosta é diferente. Dedicação nunca vai faltar vestindo a camisa do Inter", prometeu.

Com mais de 250 jogos com a camisa do Inter, só fica atrás de D'Alessandro entre os jogadores do grupo colorado. Alex também já anotou 75 gols pelo clube, estando atualmente empatado com o ídolo Falcão.