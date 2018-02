Novela Felipe ganha novos capítulos no Corinthians

O goleiro Felipe está cada vez mais distante do Parque São Jorge. A permanência do jogador em 2008, que até a semana passada era dada como certa pelos dirigentes corintianos, agora é cercada de incertezas e especulações. O motivo é o forte interesse do Fluminense em contratá-lo. A definição sobre o futuro de Felipe no Corinthians, que ainda corre para fechar com outros jogadores, deve sair nesta semana. "Não há final feliz ainda. Estamos no meio das negociações e queremos que seja um desfecho bom para o Corinthians" afirmou nesta segunda-feira o vice-presidente de futebol do clube, Mário Gobbi Filho, em entrevista dada à Rádio Bandeirantes. Para contratar Felipe, a proposta do Fluminense, que disputará a Libertadores em 2008, é de R$ 3 milhões, além de ceder os direitos federativos do goleiro Fernando Henrique ao Corinthians. A diretoria corintiana afirma que a intenção é manter Felipe, que virou ídolo da torcida por ser o único destaque do time em meio ao vexame do rebaixamento à Série B do Brasileiro. Para isso, os dirigentes propuseram um aumento de 130% no salário do goleiro, mais cerca de R$ 200 mil em forma de ‘luvas’. Felipe, que tem contrato com o Corinthians até 2011, passaria a ganhar R$ 70 mil, em vez dos atuais R$ 30 mil. Por outro lado, o Fluminense oferece R$ 130 mil mensais, além da possibilidade de disputar a Libertadores - ao invés da Série B do Brasileiro. Quando Felipe chegou ao Corinthians em abril, contratado junto ao Bragantino, seus rendimentos não passavam de R$ 15 mil por mês. Mas as boas atuações durante o ano já tinham lhe rendido um aumento salarial. Agora, ele exige outra compensação financeira para continuar no clube. A versão do empresário de Felipe, Marcelo Goldfarb, ao explicar a demora na assinatura de um novo acordo com o Corinthians, é de que a diretoria corintiana não envia uma proposta oficial de reajuste de salário. Fica apenas na conversa. Enquanto isso, Fernando Henrique diz que tem "tudo acertado" com o Corinthians - mas a diretoria do clube nega qualquer acordo com o goleiro do Fluminense. E Felipe passa férias em Salvador, na Bahia. A novela Felipe já está gerando criticas de parte da torcida corintiana. Responsáveis pelo site oficial do clube dizem ter recebido cerca de 12 mil e-mails reclamando da postura do goleiro. E torcedores no fórum de discussão do site Timãoweb já chamam o jogador de "mercenário" e "ingrato". Reforços Enquanto Felipe não define seu futuro, quem assina contrato com o Corinthians nesta semana é o atacante argentino Germán Herrera, de 24 anos, que estava no Gimnasia de La Plata. O jogador, que trabalhou com o técnico Mano Menezes no Grêmio em 2006, acertará por empréstimo de um ano. O zagueiro Willian, capitão do Grêmio, é outro que está muito próximo de acertar com o Corinthians. Sua contratação também é um pedido do técnico Mano Menezes. Já o atacante Finazzi deve continuar no Parque São Jorge por mais uma temporada. Segundo o seu empresário, Wilson Rezende, a renovação de contrato deve ser assinada até o fim de semana.