'Novela Leandro Amaral x Vasco' continua no dia 14 de janeiro

O próximo capítulo da novela Leandro Amaral x Vasco vai ao ar no dia 14 de janeiro. A 66.ª Vara do Trabalho marcou a audiência inicial para resolver o caso do atacante, que pede seu desligamento do clube carioca. Apesar da confusão, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, não fechou as portas para Leandro, a quem isentou da responsabilidade sobre o ocorrido. "Não autorizo ninguém a dizer que ele não joga mais aqui. Ainda contamos com o Leandro". Para Eurico, a culpa maior é da diretoria do Fluminense que estaria aliciando o jogador desde maio. O clube anunciou também a contratação do volante Jonílson, que estava no Vegalta Sendai, do Japão. O jogador de 29 anos será apresentado oficialmente no dia 26 de dezembro, em São Januário. Jonílson jogou no Volta Redonda, no Botafogo e no Cruzeiro, antes de ir para o Oriente. Outro reforço é velho conhecido da torcida carioca, o meia Beto, ex-Botafogo e Flamengo. Ele pediu para fazer treinos físicos em São Januário e foi aprovado pelo técnico Romário. Beto jogará pelo menos o Campeonato Carioca com a camisa cruzmaltina.