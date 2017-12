Novela Léo deve terminar nesta terça A novela Léo pode acabar nesta terça-feira. Nesta segunda, o diretor de Futebol Francisco Lopes revelou que tudo já está acertado com o jogador e o contrato está pronto para ser assinado. "Elaboramos seu novo compromisso e eu digo que a renovação vai ocorrer nas próximas horas", disse o dirigente, que já conta com a continuidade do jogador para a próxima temporada. "Está 99% acertado e não vai ter problema." Essa negociação vem se arrastando desde o final do Campeonato Brasileiro. Léo, como os outros jogadores do elenco, sabem que o Santos não abre mão do teto salarial de R$ 80 mil mensais e, para contornar isso, quer luvas para o novo contrato. O clube fixou um limite para isso: R$ 200 mil. Mas quer pagar parceladamente, o que os atletas não admitem. Querem um valor maior, pago à vista. "Não podemos cometer loucuras", lembrou Francisco Lopes. Para o dirigente, é preciso manter a política financeira do clube para que os salários continuem sendo pagos em dia, o que é um dos atrativos que o Santos oferece ao seu elenco num momento em que os outros times atrasam a quitação salarial. "Não queremos ter mês de 90 dias e é preciso tomar muito cuidado com as contas." Léo às vezes se excede em entrevistas quando o assunto é renovação contratual e depois volta atrás. Faz parte do jogo de pressões e seu procurador, Iko Martins, tem conversado muito com os dirigentes, na busca do melhor contrato possível para o lateral-esquerdo, que se tornou um dos principais jogadores do time do técnico Emerson Leão. Como não deve ter recebido proposta vantajosa de nenhum clube europeu, o atleta está mantendo sua posição de permanecer na Vila Belmiro se tiver de ficar no Brasil.