Novela Marcos está com dias contados A novela Marcos está com os dias contados. E isso segundo o próprio jogador, que ontem voltou a ficar na reserva de Sérgio. Com sua sinceridade habitual, Marcos disse que, até amanhã, sua situação estará definida. O goleiro evitou dar detalhes, mas deu a entender que deve mesmo deixar o clube. "Temos de ver o que é bom para mim e para o Palmeiras. Tenho certeza que até o final da semana haverá um desfecho positivo para os dois." A última proposta recebida foi de US$ 3 milhões, de um grupo de empresários disposto a levar o goleiro para o Porto, de Portugal. A diretoria, que só queria liberá-lo por US$ 5 milhões, vem sofrendo pressão de alguns conselheiros para aceitar logo essa oferta. Na ótica desses conselheiros, US$ 3 milhões por um goleiro de 32 anos e com duas cirurgias no punho esquerdo é uma ótima oferta. O próprio Marcos concorda com esse ponto de vista. "Para um goleiro de 32 anos, esse valor é justo", disse o jogador, há 15 dias. O diretor de Futebol Salvador Palaia é contra a venda. Mas diz que, caso ela se concretize, tomará precauções para que Marcos não vá para outro time brasileiro. A preocupação é com o Corinthians, já que o homem forte da MSI, o iraniano Kia Joorabchian, tem bom relacionamento com o empresário disposto a levar Marcos para o Porto, o israelense Pini Zahavi. A decisão de vender Marcos encontra resistência na maior parte da torcida. Nesta quarta-feira, durante o jogo, os torcedores palmeirenses imploraram: "Fica, Marcão, teu lugar é no Verdão." O goleiro agradeceu. E disse que, com esse carinho da torcida, jamais pediria para ser negociado. "Depois de 13 anos de casa, eu nunca falaria que minha intenção é sair do clube. Até porque, sempre falei que minha intenção é encerrar a carreira aqui. Por isso, nunca vou falar que tenho vontade de sair. Mas temos que ver o que é melhor para o clube", disse Marcos, que tem contrato até julho de 2007.