Novela Neymar ganha capítulo decisivo nesta sexta

SÃO PAULO - A novela que começou na metade de 2011 está perto do fim. O Santos informou na noite desta sexta que recebeu duas propostas por Neymar e que decidiu vendê-lo. A escolha do clube caberia a Neymar, que se reuniria com sua família no final da noite e tomaria a decisão. Uma das ofertas era com certeza do Barcelona, que negociou pessoalmente com a diretoria santista durante quase quatro horas a partir das 17h. A outra deveria ser do Real Madrid, mas não havia confirmação. A tendência era que ele fechasse com o Barça.

O primeiro ato da jornada, que durou das 16h até quase as 17h, foi uma conversa entre o pai do craque e o presidente em exercício Odílio Rodrigues. Neymar da Silva Santos foi pedir ao dirigente que entrasse logo em acordo com o clube espanhol, dando sequência à estratégia combinada com a direção do Barça – suas declarações na tarde de quinta-feira, cobrando uma definição do Santos, já eram parte do roteiro. O acordo de seu filho com o clube catalão está fechado há um bom tempo: contrato até 2018, com salário anual de 7 milhões de euros (R$ 18,5 milhões).

Depois que o pai de Neymar saiu da sala, entraram Raúl Sanllehí ( diretor de futebol do Barcelona) e os agentes de jogadores André Cury e Marcos Malaquias. Com o bom andamento da conversa, foram chamados à sala os advogados dos dois clubes para tratarem da redação do contrato de transferência.

O acerto tinha ficado bem adiantado depois da reunião na Vila – noticiada com exclusividade pelo Estado – entre Sanllehí, Cury, Odílio Rodrigues e a advogada do Barcelona. O dirigente espanhol, que durante o dia havia cogitado a possibilidade de voltar para Barcelona como forma de pressionar o Santos a fazer o negócio agora (caso contrário o clube firmaria um pré-contrato com Neymar em janeiro e o levaria de graça depois da Copa do Mundo), saiu animado da conversa e resolveu ficar no Brasil até a operação ser concluída.