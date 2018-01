Novela Vampeta deve terminar na segunda O sumiço de Vampeta deve chegar a um fim na segunda-feira, quando o jogador ficou de se reapresentar ao Corinthians. Nesta quinta-feira, o volante tinha uma consulta marcada no consultório do doutor Moisés Cohen, mas não apareceu porque continua na Bahia. Cohen confirmou um telefonema do Corinthians recebido logo pela manhã, avisando que Vampeta não compareceria à consulta. O médico que operou Vampeta, aliás, não tem informações sobre o jogador desde o dia 28 de agosto, época em que Vampeta ainda estava fazendo fisioterapia no Corinthians. ?A partir daí, não sei mais nada." De outra parte, Cohen afirmou que a recuperação do atleta estava acima das expectativas. ?Posso garantir que o Vampeta estava indo muito, muito bem." Mesmo sem saber se Vampeta deu continuidade ao trabalho de fisioterapia nesse período de 13 dias em Salvador, Cohen descartou a hipótese de um eventual comprometimento na sua recuperação. ?Mesmo que ele tenha interrompido a recuperação, o máximo que poderá causar é um atraso no dia de sua volta", acrescenta o traumatologista. A crise gerada pelo atraso no pagamento dos direitos de imagem de Vampeta também passou a ser administrada de uma forma bem mais coerente pela diretoria. O vice-presidente de Futebol Antonio Roque Citadini enfim admitiu que há uma pendência de R$ 510 mil com o jogador. Três meses de direitos de imagem (R$ 70 mil por mês) e R$ 300 mil das luvas que a Hicks Muse deveria ter pago ao jogador que foram assumidos pelo Corinthians. Além dos R$ 70 mil de direitos de imagem, Vampeta ganha R$ 50 mil de salário em carteira. ?O Vampeta sabe que vai receber o que tem direito. Dissemos a ele que pagaríamos. Estamos com dificuldades, mas pagaremos. Até cheguei a sugerir que estudássemos um índice no sentido de atualizar os valores." Vampeta continua sem atender o seu telefone celular. A mãe dele, no entanto, avisou que o jogador deve embarcar no domingo à noite para São Paulo, devendo se apresentar ao Corinthians na segunda-feira. Já no programa Esporte Total, da Rede Bandeirantes, o apresentador Jorge Kajuru disse que conseguiu conversar com Vampeta. De acordo com o jornalista, Vampeta teria dito que não pretende processar o clube se não receber os atrasados. E que só deixou o Corinthians porque soube que os jogadores em atividade no clube estão com os direitos de imagem em dia.