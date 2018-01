Novidade do Santos na final pode ser volta de Denis Denis voltou a ser o titular da lateral-direita do Santos no treino coletivo desta quinta-feira à tarde, no CT Rei Pelé. Como Rodrigo Tabata foi mantido no lugar de Rodrigo Tiuí, o time para enfrentar o São Caetano, domingo, no Morumbi, na primeira partida das finais do Campeonato Paulista, deve ter apenas esta alteração. No treino sob forte chuva e que terminou só quando escureceu, Vanderlei Luxemburgo insistiu no ensaio de cobranças de faltas. Como a previsão é de chuva na capital durante o jogo de domingo, o técnico quis preparar todos para o pior. ?Quando ameaçou chover, a gente já sabia que Luxemburgo iria dar coletivo. Só não esperava que o treino fosse até escurecer. Mas foi bom para sentir o time que vai jogar?, disse Maldonado. Ele concorda que o Santos foi o prejudicado pelo mau estado do gramado no domingo passado, porque é um time que joga com a bola nos pés, porém acha que agora não há mais espaço para desculpas. ?Temos que melhorar 100%. Sabemos que daqui para frente o time tem que voltar a jogar como antes das semifinais.? Para Maldonado, a equipe tem que jogar de acordo com as circunstâncias. ?Se for preciso, tem que jogar feito, aprendendo a jogar de outro jeito.? Além de Maldonado ter dito que o time do coletivo desta quinta é que vai jogar, Luxemburgo deve mesmo manter Rodrigo Tabata no lugar de Tiuí para ter um jogador a mais no meio, ajudando na marcação, na articulação das jogadas e aparecendo no ataque. Embora não tenha apresentado um bom resultado no segundo jogo contra o Bragantino, a troca tem a aprovação dos jogadores. ?Tabata é ótimo jogador porque dá maior rapidez ao time e sai para o jogo. Ele aparece em todos os lugares e ajuda a equipe a ficar com a bola mais tempo?, disse Maldonado que, por ser um dos líderes do grupo reflete o pensamento da maioria. Sobre a troca de Pedro por Denis, o chileno preferiu não opinar. ?É uma opção do Vanderlei. É um jogador que sofreu uma cirurgia e que agora está voltando.? O trabalho de Luxemburgo fora de campo vem sendo convencer os jogadores de que na hora de decidir o título não há favorito, com objetivo de o time não sentir demais a responsabilidade de ter que confirmar que tem o melhor futebol de São Paulo em dois jogos, contra um adversário que começou o estadual preocupado em não cair para segunda divisão. Por isso, é comum ouvir os jogadores dizerem que se o São Caetano chegou para decidir, é porque tem qualidade. Depois do treino de sábado cedo, o time se despede do CT Rei Pelé e vai ficar fora de Santos mais de uma semana. Como deve jogar pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores na quarta-feira, provavelmente na Venezuela ou Colômbia, o Santos ficará na capital após o primeiro da decisão paulista, preparando-se em São Paulo para a finalíssima com o São Caetano. Caravana Conselheiros do Santos estão organizando uma caravana para a primeira partida da decisão do Campeonato Paulista contra o São Caetano, em ônibus fretados. A passagem custa R$ 25 e o valor do ingresso não está incluído. A saída será às 12 horas do dia do jogo, em frente aos portões 6 e 7 da Vila.