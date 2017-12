Novidade do Santos, Paulinho diz que vestiu camisa do Corinthians por aposta Recém-chegado ao Santos junto ao Flamengo, Paulinho teve de se explicar por conta de uma foto que rodava pelas redes sociais onde aparece com a camisa do Corinthians. Segundo o atacante, a polêmica só aconteceu por conta de uma aposta perdida e do vazamento de uma foto que era para ficar entre amigos.