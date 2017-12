Novo amor da ex-mulher perturba Kahn Nos últimos 20 dias, Oliver Kahn, do Bayern de Munique, cometeu erros grotescos em três jogos. E de acordo com o jornal alemão Bild, o problema do goleiro é sentimental. Kahn estaria desconcentrado por causa do novo amor de sua ex-mulher, Simone, de quem se separou por causa de um romance que viveu com uma jovem. ?A ex-mulher de Kahn é a culpada pelos erros do goleiro??, indagava o jornal, em sua capa.