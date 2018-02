Novo artilheiro do Botafogo, André Lima espera virar titular O dia foi de festa nesta quinta-feira para o atacante André Lima, substituto imediato do principal jogador do Botafogo, o artilheiro Dodô. Com os dois gols marcados por ele na vitória do time, por 2 a 1, sobre o Ceará, na quarta-feira, o reserva totalizou sete e igualou a marca da estrela do elenco no ano. ?Substituir Dodô é uma grande responsabilidade. Estou procurando fazer meu trabalho da melhor maneira possível e fico muito feliz por marcar gols importantes. Nos últimos dois jogos, contra Ceará e Friburguense, foram quatro?, destacou André Lima. ?Dividir a artilharia da equipe com um jogador como ele me deixa satisfeito, mas, independentemente de quem esteja balançando as redes, o mais importante é que o Botafogo está vencendo seus adversários.? A expectativa de André Lima passou a ser a recuperação de Dodô. Caso o artilheiro não sinta mais dores no calcanhar direito, ele voltará ao banco de reservas no clássico contra o Fluminense, no domingo, pela segunda rodada da Taça Rio. ?Estou vivendo um jogo de cada vez e espero continuar dando alegrias para a torcida. Se tiver novamente a oportunidade de jogar, espero fazer um gol contra o Fluminense", disse André Lima.