Novo ataque corintiano já faz sucesso Com o trio de atacantes formado por Leandro, Deivid e Gil, o Corinthians quer esquecer logo Luizão. Os três jogadores foram os destaques da equipe nas duas últimas goleadas, contra a Portuguesa, por 4 a 1, domingo, pelo Rio-São Paulo, e diante do Americano, por 6 a 2, quarta-feira, pela Copa do Brasil. Os três atacantes disseram nesta quinta-feira, na chegada da delegação do Corinthians a São Paulo, que a velocidade e o toque rápido têm sido as principais características do trio. "Temos o mesmo físico, a estatura e a faixa de idade", explicou Gil, que não quer ficar pensando mais em Luizão. "A gente já estava jogando sem ele, e agora temos de continuar nosso trabalho", acrescentou. Deivid admitiu que está começando a viver no Corinthians o grande momento da carreira. Ele afirmou que ao chegar ao Parque São Jorge, no ano passado, teve uma fase ruim, porque não estava em forma para assumir a posição. "E a ansiedade em fazer os gols me atrapalharam. Eu estava até perdendo a confiança. Agora, a situação está mundando", afirmou o jogador, autor de três gols na quarta-feira, em Campos. A fase também é boa para Leandro. Ele revelou que quando chegou ao Corinthians, na mesma época de Deivid, teve problemas para se adaptar ao novo clube. Veio do Botafogo de Ribeirão Preto e estava há dois meses sem jogar. "Tinha de entrar em forma durante as disputas. Depois sofri contusões seguidas que me prejudicaram. Felizmente, superei tudo, estou na forma ideal, e me entrosei com o Deivid e o Gil. Os gols estão saindo", disse o jogador, que fez dois contra o Americano.