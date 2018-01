Novo ataque do São Paulo se conhece bem O São Paulo pega o Botafogo, domingo, no Morumbi, com equipe desfigurada, já que o técnico Paulo Autuori vai poupar pelo menos quatro titulares - Júnior, Mineiro, Danilo e Luizão - em função do duelo contra o River Plate, dia 22, no Morumbi, pela semifinal da Copa Libertadores. O desentrosamento pode pesar. Mas pelo menos no ataque o time terá uma dupla que se conhece bem: Roger e Davi. "Nos enfrentamos em todas as categorias de base, antes de chegarmos ao São Paulo", lembrou Roger, revelado pela Ponte Preta. "Sempre ganhei dele. Se disser o contrário, está mentindo", rebateu Davi, ex-Paulista. Roger não desmente, mas reclama do amigo por não pagar o pedágio, quando voltam juntos de São Paulo para o interior. "Dou carona até Jundiaí e ele nunca pagou nada", disse. "Mas se me deixar na cara do gol, contra o Botafogo, levo mais dois meses sem cobrar nada." "O problema é que eu pego no sono antes do pedágio e quando acordo, já passou", defendeu-se Davi, que será titular do São Paulo pela primeira vez. O técnico Paulo Autuori reconhece a força do Botafogo, que lidera o Brasileiro, mas garante que não tem alternativas. "A prioridade é a Libertadores", explicou. Os ingressos para o jogo contra o River, na próxima quarta-feira, no Morumbi, já estão à venda, em sete postos.