Restando duas rodadas para o fim da primeira fase, a Portuguesa tem “duas finais” para decidir o seu futuro na Série C do Campeonato Brasileiro. Na quinta colocação do Grupo B, o time do Canindé precisa vencer os próximos compromissos e torcer por um tropeço do Juventude para chegar às quartas de final. Hoje, a equipe enfrenta o Caxias fora de casa. No domingo, o time de Estevam Soares recebe o Tombense.

Os quatro primeiros de cada grupo se classificam para as quartas de final do torneio. Quem avançar para a semifinal já garante automaticamente o acesso à Série B do ano que vem.

A briga está dividida entre cinco equipes no Grupo B. O Tupi é o líder com 30 pontos. Em seguida, estão o Londrina (28), Brasil de Pelotas (26) e o Juventude fecha o G-4 com 25. Ainda na briga, a Portuguesa soma 24 e Guarani tem 23.

“São dois jogos fundamentais para nossas pretensões, mas precisamos pensar um de cada vez. Nós estamos nos dedicando muito, vamos ao limite em cada treino e em cada jogo. Agora é a vez de sermos mais frios, lidar com a pressão psicológica”, diz o volante Renan. O técnico Estevan Soares acredita que os rivais vão perder pontos. “Tenho certeza de que alguém que está à nossa frente vai escorregar", diz o treinador.